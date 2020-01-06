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Эспаньол может быть наказан за издевательства над семьей Пике во время дерби с Барселоной

6 января 11:38 182 Читати українською
Эспаньол может быть наказан за издевательства над семьей Пике во время дерби с Барселоной
Жерар Пике / Diario AS

Руководство Ла Лиги собирается оштрафовать Эспаньол из-за поведения болельщиков во время поединка 19-го тура чемпионата Испании против Барселоны (2:2). Фанаты по ходу матча всячески оскорбляли защитника "блаугранас" Жерара Пике.

23’ Давид Лопес Силва
88’ У Лэй
 
Луис Суарес 50’
Артуро Видаль 59’
Фрэнки де Йонг 75’
23’ Давид Лопес Силва
50’ Луис Суарес
59’ Артуро Видаль
75’ Фрэнки де Йонг
88’ У Лэй

Представители лиги желают наказать "попугаев" за нарушение этических норм, сообщает Marca.

Неожиданная неудача "блаугранас" в видеообзоре матча Эспаньол – Барселона – 2:2

В течение каталонского дерби против Барселоны болельщики Эспаньола скандировали оскорбления в адрес Пике и его семьи: "Пике – козел, у Шакиры есть член, твой сын – от Вакасо, а ты – п*дик". Арбитр матча не указал этот инцидент в протоколе, но Ла Лига имеет записи проявлений издевательств и передаст их в Комитет по проведению соревнований и Комиссию по борьбе с насилием.

Похожая ситуация в дерби сложилась два года назад. Тогда Эспаньол получил штраф в размере 24 тысяч евро.

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Испания Барселона Барселона Ла Лига футбольные фанаты Жерар Пике Жерар Пике Эспаньол Эспаньол Эспаньол - Барселона Шакіра
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