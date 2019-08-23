Еспаньйол – Зоря: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Наставник Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку від Еспаньйола (1:3) в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20.

Нагадаємо, Зоря програла Еспаньйолу в першому поєдинку заключного раунду кваліфікації Ліги Європи. Луганці відкрили рахунок у першому таймі, але після перерви пропустили тричі. Більше того – голкіпер Зорі Микита Шевченко ще й парирував пенальті.

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Втім, Віктор Скрипник вважає, що шанси у його комади на вихід у груповий турнір ще залишаються.

"Вітаю Еспаньол із заслуженою перемогою. Поки в нас були сили, ми намагалися грати вперед. Забитий гол нас, звичайно, порадував. Але наші сили не безмежні. Будемо намагатися вдома голосно грюкнути дверима. Дуже втомилися. Непростий переліт попереду, гра чемпіонату, а потім чекаємо в гості Еспаньйол.

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До того моменту, поки у нас будуть шанси боротися, ми, звичайно, будемо це робити. З таких результатів можна робити позитивний підсумок. Повторюся, ми будемо боротися.

Ніхто не хоче програвати вдома. Після того, як ми забили, очікували реакції від суперника. Але слід знову нагадати, що за 27 днів провели 9 поєдинків. Було видно, що команда втомилася. То у одного гравця судоми, то в іншого. Однак нам лестить те, що Еспаньйол в Барселоні не "закрив" гру. Їдемо з інтригою додому. Два м'ячі забити важко, але ми будемо намагатися. Шанси є", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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