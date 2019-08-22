Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Еспаньйол і Зоря зіграють у передмісті Барселони перший поєдинок вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Еспаньйол – Зоря на "Футбол 24", стартує 22-го серпня о 22:00 за київським часом. Зустріч пройде на стадіоні Корнелья-Ель-Прат, що поблизу Барселони. Переможець цього протистояння плей-офф кваліфікації вийде у груповий турнір Ліги Європи 2019/20. Каталонці на своєму шляху пройшли вже ісландський Стярнан та швейцарський Люцерн. Луганський клуб здолав опір чорногорської Будучності та болгарського ЦСКА.

Еспаньйол – Зоря: анонс і прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

У чемпіонаті Іспанії "папуги" стартували з домашньої поразки від Севільї (0:2). Натомість команда Скрипника посідає 2-е лігочемпіонівське місце, набравши 7 очок за 4 тури, але в київського Динамо на гру менше. Цікаво, що своєї першої поразки з новим тренером луганці зазнали також під час минулих вихідних у грі з Олександрією. Матч Еспаньйол – Зоря дивитись онлайн у прямому ефірі можна на Footballhub і телеканалі УНІАН, починаючи з 21:55. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на сайті "Футбол 24", зокрема, в цій новині.

Еспаньйол: Дієго Лопес – Хаві Лопес (к), Льюїс Лопес, Калеро, Віла – Гранеро, Іттураспе, Дардер – Пуадо, Феррейра, У Лей

Зоря: Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Кочергін, Леднєв, Іванісеня, Луньов – Кабаєв, Громов

Еспаньйол – Зоря: стартові склади на матч плей-офф Ліги Європи