Эспаньол – Заря: послематчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Наставник Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Эспаньола (1:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20.

Напомним, Заря проиграла Эспаньолу в первом поединке заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Луганчане открыли счет в первом тайме, но после перерыва пропустили трижды. Более того – голкипер Зари Никита Шевченко еще и парировал пенальти.

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Впрочем, Виктор Скрипник считает, что шансы у его комады на выход в групповой турнир еще остаются.

"Поздравляю Эспаньол с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы пытались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, порадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а потом ждем в гости Эспаньол.

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До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать позитивный итог. Повторюсь, мы будем бороться.

Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что Эспаньол в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить трудно, но мы будем стараться. Шансы есть", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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