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Ешпіріту Санту: Ми не повинні святкувати незараховані голи

12:39 116 Читать на русском
Ешпіріту Санту: Ми не повинні святкувати незараховані голи
Нуну Ешпіріту Санту втомився протистояти рішенням VAR / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту розкритикував роботу VAR і залишився незадоволений рішенням арбітра у матчі 20-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

42’ Садьйо Мане
 
42’ Садьйо Мане

"Більше не хочу говорити про VAR. Мені не подобається, коли рішення приймаються суддями, які знаходяться в декількох милях звідси. Відео-арбітри у цій ситуації не відчувають гру так, як її відчуває суддя в полі.

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Я тренер, тому не мені вирішувати, як зробити краще. Але коли дві чудові команди грають на чудовому стадіоні, ми повинні бачити чудовий футбол і отримувати задоволення. Ми не повинні святкувати незараховані голи", – наводить слова наставника Вулверхемптона видання The Guardian.

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Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон, однак тут не обійшлось без скандальних епізодів. Зокрема, у компенсований до першого тайму час, Педру Нету забив гол на межі офсайду у ворота "червоних", проте рефері, після підказки від відеоасистента, взяття воріт відмінив.

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Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Нуну Ешпіріту Санту Нуну Ешпіріту Санту Ліверпуль - Вулверхемптон
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