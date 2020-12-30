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Захисник Вухверхемптона Коуді: Для футболістів очевидно, що VAR не працює

10:59 296 Читать на русском
Захисник Вухверхемптона Коуді: Для футболістів очевидно, що VAR не працює
Конор Коуді / Фото з відкритих джерел

Капітан Вулверхемптона Конор Коуді розкритикував роботу VAR після мінімальної поразки своєї команди у матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля (1:0).

42’ Садьйо Мане
 
42’ Садьйо Мане

"Люди обговорюють VAR, але ніхто не питає гравців. Для нас, футболістів, очевидно: він не працює. Я часто спілкуюся з Ентоні Тейлором (англійський рефері – прим.) під час гри. Він приємний хлопець, з ним приємно спілкуватися.

Ліверпуль – Вулверхемптон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Але в такі моменти ти ставиш йому запитання і не отримуєш відповіді. Він не говорить, хто був у положенні "поза грою", наскільки серйозний офсайд – просто повідомляє, що перевіряють. Уболівальникам не подобається VAR. Гравцям не подобається VAR. Вони показали презентацію на початку сезону і поставили всіх перед фактом. Але ніхто не розуміє, як і що працює, всі заплутались", – сказав Коуді у коментарі ВВС.

Нагадаємо, мінімальна перемога Ліверпуля супроводжувалась скандальними рішеннями системи відеодопомоги суддям: спочатку арбітри близько двох хвилин вирішували, чи бува мерсисайдці не забили у ворота суперника за допомогою руки, а згодом скасували гол "вовків", зафіксувавши офсайд.

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