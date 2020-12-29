Ліверпуль втримав важку перемогу над Вулверхемптоном завдяки скандальному рішенню VAR

Матч 20-го туру АПЛ між Ліверпулем та Вулверхемптоном завершився мінімальною поразкою "вулвз" (1:0).

Початок зустрічі дуже нагадував матч Вулверхемптона проти Манчестер Сіті до вилучення Едерсона. "Вовки" так само сконцентрувалися на обороні, досягнувши значного успіху – у першій третині першого тайму Ліверпуль нічого серйозного не створив, хоча суперник до самої перерви навіть жодного разу не сфолив. Мерсисайдці, однак тримали м'яч під контролем і вигравали підбирання, тож довго без гостроти матч тривати не міг.

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Дебютний момент стався на 15-й хвилині, коли Вейналдум ударом головою замкнув подачу з кутового – над каркасом. На 19-й Фірміно стріляв з передачі Салаха, зачепивши при цьому Дендонкера, але Патрісіу зіграв надійно – як і на 20-й, коли Мане скинув м'яч на Салаха, а той зльоту пробив під поперечину. Найкраща змарнована можливість відкрити рахунок сталася на 30-й хвилині, коли Мане зачепився за "круглого" в штрафному й завдав щільного удару, однак він пролетів поруч зі стійкою. Арбітр помітив рикошет від Беннета й призначив кутовий, після розіграшу якого головою пробивав Фірміно – і знову забракло точності!

Після цього Вулверхемптон відвів гру від власних воріт хвилин на десять. Команди залишили "солодке" на ендшпіль першого тайму, в якому стався скандал. Спочатку Ліверпулю ледь не скасували чистий гол: Лаллана на 43-й хвилині плечем скинув м'яч з лінії карного майданчика на лівий край, звідки потужний удар в ближній кут завдав Мане – перш ніж зарахувати взяття воріт, арбітри близько двох хвилин дивилися на яскраво помітне плече Адама, вишукуючи гандбол. Зрештою, мерсисайдці повели у рахунку, а рефері додав до основного часу ще п'ять хвилин.

За цей час Вулверхемптон встиг відігратися. На 45+3-й хвилині гості провели атаку з прострілом Хонні з правого флангу, який пропустили на Нету – Педру ж потужно пробив у сітку. Втім, VAR помітив офсайд у Хонні, який можна вираховувати у міліметрах. Гол скасували, а в соцмережах Ліверпуль почали називати ЛіВАРпулем. Так чи інакше, на перерву команди пішли за мінімальної переваги мерсисайдців.

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Другий тайм був більш динамічним, ніж перший. "Вулвз" прогнозовано додали в атакувальних діях, іноді доводячи показник володіння м'ячем до 70%. В перші 15 хвилин гості створили два непоганих моменти: на 48-й з дальньої дистанції вистрілив Моутінью (в руки Аліссону), а на 58-й Нету змістився на кут штрафного й завдав потужного удару з лівої – трохи неточно. Між цими епізодами розташувалося замикання подачі з кутового у виконанні Вейналдума – над поперечиною.

В середині тайму розмін моментами не зупинявся. Так, на 62-й хвилині подвоїти перевагу Ліверпуля міг Фірміно, який отримав передачу від Салаха й пробив з лінії штрафного над каркасом. Вулверхемптон відповів на 68-й після помилки ван Дейка на власній половині поля – Жота прорвався на правий край карного майданчика й потужно зарядив під ближній кут, змусивши Аліссона відверто рятувати "червоних". Після цього рівень гостроти дещо впав, хоча "вулвз" все одно виглядали агресивніше.

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Завершення поєдинку пройшло доволі весело. Ліверпуль цілком міг закрити всі питання на 80-й хвилині після контратаки 4-в-4 з пасом Фірміно в штрафний на Салаха, однак Мохамед у вирішальний момент відпустив від себе м'яч. Хіменес ледь не покарав за недбалість на 83-й, отримавши діагональ, прибравши Трента й вистріливши з правого краю карного майданчика – Гомес в останній момент встиг підставити ногу. На 88-й та 89-й метрів з 20-ти вище воріт пробивали Моутінью та Саісс, а вже у компенсований час Вінагре увірвався у штрафний і завдав удару з гострого кута в ближню дев'ятку – трішки неточно!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Ліверпуля з мінімальним рахунком. Мерсисайдці набрали 55 очок і відірвалися від Манчестер Сіті вже на 17 пунктів, однак "містяни" прямо зараз проводять поєдинок з Шеффілдом. Вулверхемптон з 30 заліковими балами опустився на восьму сходинку.

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