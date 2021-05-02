Польща, 28 тур

Лех – Сталь Мелец – 1:2

Голи: Пухач, 80 – Кравець, 89 (авт), Де Амо, 90+7

Український захисник не може похизуватися регулярною ігровою практикою, але після такого перфомансу ризикує ще більше втратити довіру тренера.

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Проти Сталі Кравець з'явився на полі за рахунку 1:0 на користь своє команди, але вже через хвилину відправив м'яч у власні ворота після розіграшу аута. VAR кликав головного рефері передивитися повтор, але арбітр свого рішення не змінив. Вже у компенсований час після чергового вкидання ауту в стилі Рорі Делапа господарі пропустили вдруге і поступився.

Завдяки цій перемозі Сталь Малец набрала 27 очок, але так і не змогла залишити передостаннє місце в таблиці. Лех розташувався на 10-й сходинці.

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