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Есеола натякнув, що не проти повернутись у Динамо

11:13 497 Читать на русском
Есеола натякнув, що не проти повернутись у Динамо
Адерінсола Есеола / соцмережі

Форвард Кайрата Адерінсола Есеола, який був у системі Динамо, розповів, що не проти повернення у київський клуб.

"Чи повернувся би я в Україну? В Динамо або Шахтар. Куди більше б хотів? Я динамівський, а "динамівців" колишніх не буває. Тому, питання риторичне", – розповів українець під час шоу "Мильний футбол" на FootballHub.

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Нагадаємо, що Есеола допоміг Кайрату посісти друге місце у чемпіонаті Казахстану. Окрім цього, він потрапив до символічної збірної найкращих гравців за підсумками сезону. Зазначимо, Адерінсола забив 9 голів за 17 матчів у складі Кайрата, що є одним з найкращих бомбардирських показників для українського форварда.

До слова, Динамо вже півроку безуспішно намагається підсилити позицію форварда в команді, однак, поки усі спроби були придбати нападника з тріском провалювались.

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Динамо Динамо Кайрат Алмати Кайрат Алмати Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном Шахтар Шахтар
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