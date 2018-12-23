Есеола: Неприємно, коли у збірну України викликають тих, хто забив менше за мене

Іспанія — 09:00 1203
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Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018
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Ювентус – Рома: перемога туринців з нюансом, Кріштіану Роналду змінює професію, а Робін Ольсен – геройІталія — 02:02 1814
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Айнтрахт – Баварія: півтайму хорошого футболу від суперника Шахтаря, герой Рібері та повернення впевненості від КовачаНімеччина — 22 груд 1502
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Барселона перервала безпрограшну серію Сельти – екс-тренера Шахтаря били завдяки генію МессіІспанія — 22 груд 1257
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