toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Есеола: Неприємно, коли у збірну України викликають тих, хто забив менше за мене

09:28 1259 Читать на русском
Есеола: Неприємно, коли у збірну України викликають тих, хто забив менше за мене
Адерінсола Есеола / ФК Кайрат

Український форвард казахського Кайрата Адерінсола Есеола розповів про бажання потрапити до національної команди.

"Звичайно, я хочу потрапити до збірної України. Вважаю, що всьому свій час. Гадаю, мій час ще прийде. Звичайно неприємно, що я забив багато, а викликали інших, які забили менше", – сказав Есеола для FootballHub.

Есеола в Реалі забив би більше, ніж Бензема, – Панков

До слова, Адерінсола відмовився від пропозиції грати за національну команду Нігерії. Українець забив 9 голів у 16 матчах за Кайрат.

Дівчина 2-го найкращого українського бомбардира 2018 року – гаряча екзотика, яка вражає фігурою і замінила росіянку

Теги
Кайрат Алмати Кайрат Алмати Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
18
хв
Евертон
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук