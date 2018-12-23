Есеола: Неприємно, коли у збірну України викликають тих, хто забив менше за мене

Український форвард казахського Кайрата Адерінсола Есеола розповів про бажання потрапити до національної команди.

"Звичайно, я хочу потрапити до збірної України. Вважаю, що всьому свій час. Гадаю, мій час ще прийде. Звичайно неприємно, що я забив багато, а викликали інших, які забили менше", – сказав Есеола для FootballHub.

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До слова, Адерінсола відмовився від пропозиції грати за національну команду Нігерії. Українець забив 9 голів у 16 матчах за Кайрат.

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