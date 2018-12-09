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Дівчина 2-го найкращого українського бомбардира 2018 року – гаряча екзотика, яка вражає фігурою і замінила росіянку

22:45 123 Читать на русском

Адерінсола Есеола забив майже найбільше голів серед усіх українців у цьому році. Екс-форвард Динамо-2, Зірки та Арсенал-Київ мріє про збірну України та зустрічається з гарячою моделькою.

Есеола забив 17 м'ячів за Кайрат та Акжайик у чемпіонаті Казахстану, до чого додав 3 голи в Лізі Європи (зокрема, дубль у ворота нідерландського АЗ). Серед українських форвардів, які виступають в найвищих дивізіонах, кращою результативністю може похвалитись лише орендований у Карпат снайпер Левадії Роман Дебелко (27 голів). Адерінсола відмовився від пропозиції грати за національну команду Нігерії, позаяк продовжує мріяти про збірну України. На гольову епопею його надихає казахська модель Аружан Жукашева.

Есеола: У збірній України я буду не гіршим за будь-кого

Український футболіст ще на старті 2018-го крутив роман з 36-річною російською співачкою Іриною Дубцовою, однак восени цього року його нова пасія проговорилась в Інстаграм про стосунки з ним. Адерінсола став для неї тим, хто "допоможе почуватись, як вдома, у своєму серці, душі та тілі". Хлопець родом із Житомира "черпає радість з її радості" та надихається на нові бомбардирські подвиги.

Найди такого человека, который сможет принять самую грустную правду о тебе, который не меняют тему, когда ты делишься своей болью, который не стыдит тебя за то, что тебе плохо. Найди человека, который понимает, что всем нам трудно, а кому-то больше других и что в признании этого факта нет слабости. Найди человека, который поможет тебе чувствовать себя как дома в своём сердце, душе и теле. Который черпает радость из твоей радости.️ Я нашла такого человека @derin691, и вам желаю️

Допис, поширений Aruzhan Zhukasheva (@zhukasheva)

Натомість Аружан зізнається: "Як багато змінилось за цей час. Зараз я уже не накладаю мейк і не накручую волосся. Можливо, це тому, що моєму хлопцеві це не до вподоби". Дівчина захопилась футболом, віднедавна тільки почавши відвідувати матчі Кайрата. Особлива вона кайфує від гри її 18-го номера. Дивіться найгарячіші фото 19-річної коханої Есеоли у фотоогляді на "Футбол 24".

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