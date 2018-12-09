Дівчина 2-го найкращого українського бомбардира 2018 року – гаряча екзотика, яка вражає фігурою і замінила росіянку

Адерінсола Есеола забив майже найбільше голів серед усіх українців у цьому році. Екс-форвард Динамо-2, Зірки та Арсенал-Київ мріє про збірну України та зустрічається з гарячою моделькою.

Есеола забив 17 м'ячів за Кайрат та Акжайик у чемпіонаті Казахстану, до чого додав 3 голи в Лізі Європи (зокрема, дубль у ворота нідерландського АЗ). Серед українських форвардів, які виступають в найвищих дивізіонах, кращою результативністю може похвалитись лише орендований у Карпат снайпер Левадії Роман Дебелко (27 голів). Адерінсола відмовився від пропозиції грати за національну команду Нігерії, позаяк продовжує мріяти про збірну України. На гольову епопею його надихає казахська модель Аружан Жукашева.

Есеола: У збірній України я буду не гіршим за будь-кого

Український футболіст ще на старті 2018-го крутив роман з 36-річною російською співачкою Іриною Дубцовою, однак восени цього року його нова пасія проговорилась в Інстаграм про стосунки з ним. Адерінсола став для неї тим, хто "допоможе почуватись, як вдома, у своєму серці, душі та тілі". Хлопець родом із Житомира "черпає радість з її радості" та надихається на нові бомбардирські подвиги.

Натомість Аружан зізнається: "Як багато змінилось за цей час. Зараз я уже не накладаю мейк і не накручую волосся. Можливо, це тому, що моєму хлопцеві це не до вподоби". Дівчина захопилась футболом, віднедавна тільки почавши відвідувати матчі Кайрата. Особлива вона кайфує від гри її 18-го номера. Дивіться найгарячіші фото 19-річної коханої Есеоли у фотоогляді на "Футбол 24".

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