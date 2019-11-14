Есеола продовжив контракт із Кайратом

Збірна України — 19:23 599
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Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчі
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Косовський звільнений із посади керманича ВорсклиУкраїна — 17:33 3426
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Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єруОвертайм — 16:45 3035
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Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерівУкраїна — 15:55 16263
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Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матчЗбірна України — 12:16 15150