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Есеола продовжив контракт із Кайратом

19:10 227 Читать на русском
Есеола продовжив контракт із Кайратом
Адерінсола Есеола / фото: ФК кайрат

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола продовжив чинну угоду із казахським клубом.

Адерінсола Есеола підписав новий контракт із Кайратом терміном на 2 роки, інформує офіційний сайт клубу.

Григорчук посів друге місце в голосуванні за найкращого тренера чемпіонату Казахстану

Зазначимо, що нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану, записавши до свого активу 19 голів у 27 зіграних матчах.

До слова, Кайрат посів друге місце, поступившись 1 пунктом Астані, яку очолює український фахівець Роман Григорчук.

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Теги
Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати
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