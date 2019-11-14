toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Эсеола продлил контракт с Кайратом

19:14 7 Читати українською
Эсеола продлил контракт с Кайратом
Адеринсола Эсеола / фото: ФК Кайрат

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола продолжил действующее соглашение с казахским клубом.

Адеринсола Эсеола подписал новый контракт с Кайратом сроком на 2 года, информирует официальный сайт клуба.

Григорчук занял второе место в голосовании за лучшего тренера чемпионата Казахстана

Отметим, что нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, записав в свой актив 19 голов в 27 сыгранных матчах.

К слову, Кайрат занял второе место, уступив 1 пункт Астане, которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук.

Наші за кордоном: досягнення Есеоли, Мілевський наближає Динамо Брест до чемпіонства, Яковенко не зупиняється

blog_ava
Украина – Эстония: анонс товарищеского матча
08:00
856
Теги
Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Украинцы за рубежом Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
7
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук