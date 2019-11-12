Григорчук посів друге місце в голосуванні за найкращого тренера чемпіонату Казахстану

Збірна України — 12 лист 3585
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Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо
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Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикуєІталія — 12 лист 4453
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"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованостіІнтерв’ю — 12 лист 7829
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Шахтар – Динамо: поліція відкрила кримінальне провадження за расистські вигуки фанатів киянУкраїна — 12 лист 793
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"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клубУкраїна — 12 лист 1880