Григорчук посів друге місце в голосуванні за найкращого тренера чемпіонату Казахстану

Головний тренер Астани Роман Григорчук був близький до перемоги в голосуванні на найкращого тренера чемпіонату Казахстану.

Роман Григорчук посів друге місце у голосуванні за найкращого тренера чемпіонату Казахстану за результатами голосування керівників, тренерів і капітанів клубів, інформує офіційний сайт казахської Прем'єр-ліги.

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Григорчук набрав 67 очок та відстав лише на 2 очки від переможця – наставника Кайсара Стойчо Младенова, який став володарем Кубка Казахстану.

Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука стала чемпіоном Казахстану, обігнавши Кайрат на одне очко.

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