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"Житомирська пантера продовжує наводити жах", – Панков розхвалив Есеолу

09:10 695 Читать на русском
"Житомирська пантера продовжує наводити жах", – Панков розхвалив Есеолу
Адерінсола Есеола / соцмережі

Футбольний агент Олександр Панков висловив компліменти форварду Кайрата Адерінсолі Есеолі.

"Есеола забив 2 голи в останньому турі і 2-й рік поспіль очолює бомбардирські перегони за звання найкращого нападника Казахстану. Поки команда в пошуку нового стилю гри, "житомирська пантера" продовжує наводити жах на воротарів і захисників своїх суперників. До речі, нагадую статистику: 9 ігор, 6 голів", – написав Панков у своєму Instagram.

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Кайрат після 11 турів перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 19 очок.

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Теги
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