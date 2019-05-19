Есеола дублем приніс перемогу Кайрату над Іртишем

В матчі 11-го туру чемпіонату Казахстану Кайрат мінімально переміг Іртиш.

Казахстан. Прем'єр-ліга, 11-й тур

Кайрат – Іртиш – 2:1

Голи: Есеола 6, 41 – Каньяс, 34

Кайрат мінімально переграв Іртиш. Головним героєм матчу став український форвард Есеола, який відкрив рахунок на 6-й хвилині, а перед перервою оформив дубль. Каньяс між цими м'ячами зрівняв рахунок, проте після другого голу Есеоли Іртиш не зумів результативно відповісти.

Завдяки цій перемозі Кайрат набрав 19 очок та піднявся на 5 місце, Іртиш з 9 пунктами залишився на 10 позиції.

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