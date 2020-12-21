"Я ж з Житомира, як я можу не стикатися з расизмом? З самого дитинства з ним стикався. Це був початок 90-х, Житомир, чорний пацан – люди таке бачили лише в кіно.

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Мене це все зачіпало, але потім різко відпускало. Мене не клинило, комплексів не було з приводу цього. Я там в морду дав і все. На подвір'ї у мене були друзі, які мене поважали, грали, і мені було нормально. А в місті ображали, і тата мого ображали, коли ми ходили гуляти.

Сутички були в інтернаті. Я жив в спортивному ліцеї, мені 14 років було. Тоді було модно бути скінхедом. Мені здається, що це на расистському грунті мене "на перо" посадили – у мене було 4 ножових поранення. Це сталось в інтернаті, за гаражами. Біля нас там 4-5 людей з'явилось – я розумію, що щось не те. Двоє почали тікати, я просто не встиг. Відчував, як мене починають просто... Але це заточки були, не ножі.

Я був в пуховику, з мене все це пір'я летіло... Я добіг якось – швидкість допомогла. Дві легені у мене були пробиті і розріз збоку. Лежав з трубками в легенях", – пригадав Есеола в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, 29-річний український форвард, який є вихованцем київського Динамо, перейшов у Кайрат влітку 2018 року.

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