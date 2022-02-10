Колишній нападник Ворскли Адерінсола Есеола близький до того, аби виступати в чемпіонаті, в якому досяг найбільших успіхів.

Український нападник Адерінсола Есеола прибув у розташування Актобе, повідомляє прес-служба клубу.

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30-річний футболіст вже пройшов медичне тестування у складі "червоно-білих" на зборі в Туреччині і намагатиметься зарекомендувати себе перед тренерським штабом.

До слова, в Есеоли вже є досвід виступів у казахській першості – свого часу він встиг пограти за Акжайик і Кайрат (в якому у 60 матчах забив 30 голів).

Нагадаємо, Есеола мав контракт з Ворсклою до літа 2023-го, але, враховуючи відсутність ігрової практики у першій команді (лише 23 хвилини у 2 матчах за півроку), його розірвали. Тривалий час Адерінсола перебував у дублі, ним був незадоволений Юрій Максимов. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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