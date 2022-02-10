Бывший нападающий Ворсклы Адеринсола Эсеола близок к тому, чтобы выступать в чемпионате, в котором достиг наибольших успехов.

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола прибыл в расположение Актобе, сообщает пресс-служба клуба.

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30-летний футболист уже прошел медицинское тестирование в составе "красно-белых" на сборе в Турции и попытается зарекомендовать себя перед тренерским штабом.

К слову, у Эсеолы уже есть опыт выступлений в казахском первенстве – в свое время он успел поиграть за Акжайик и Кайрат (в котором в 60 матчах забил 30 голов).

Напомним, у Эсеолы был контракт с Ворсклой до лета 2023-го, но, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде (всего 23 минуты в 2 матчах за полгода), его разорвали. Долгое время Адеринсола находился в дубле, им был недоволен Юрий Максимов. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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