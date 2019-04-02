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Манчестер Юнайтед знайшов заміну Андеру Еррері в Атлетіко

18:02 295 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Андеру Еррері в Атлетіко
Томас Партей / ФК Атлетіко

"Червоні дияволи" будуть намагатися підписати півзахисника Атлетіко Томаса Партея.

За інформацією CitiNewsRoom, керівництво Манчестер Юнайтед вважає хавбека "матрацників" Томаса Партей гідною заміною Андеру Еррері, який погодився на перехід в ПСЖ і влітку покине Туманний Альбіон у якості вільного агента.

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Томас дуже хоче продовжити кар'єру на Олд Траффорд і зацікавлений трансфері попри те, що лише рік тому підписав довгостроковий контракт з Атлетіко.

"Червоні дияволи" готові активувати клаусулу Партея, яка становить 50 млн євро. Чинний контракт ганця з мадридцями розрахований до 2023 року.

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