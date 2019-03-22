toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Андер Еррера може перейти в ПСЖ вільним агентом

15:00 136 Читать на русском
Андер Еррера може перейти в ПСЖ вільним агентом
Андер Еррера / Reuters

ПСЖ запропонував вигідний контракт Еррері, іспанець може приєднатись до складу парижан 30 червня.

Контракт іспанця закінчується в кінці цього сезону, але жодних переговорів щодо продовження не було. Це означає, що Еррера може залишити Юнайтед безкоштовно і може вести переговори з іншими клубами, повідомляє The Sun.

Еррера хоче залишитись в Манчестер Юнайтед

ПСЖ має намір підписати іспанця і готовий платити Еррері близько 150 тисяч фунтів на тиждень впродовж трьох наступних років.

Манчестер Юнайтед має найвищий відсоток влучності ударів у топ-5 лігах, Десна – друга найгірша команда в Європі

В поточному сезоні Андер Еррера провів 25 матчів в складі Манчестер Юнайтед, записавши до свого активу 3 голи і 3 гольові передачі.

Теги
ПСЖ ПСЖ Англія Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Португалія
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук