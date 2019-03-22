Андер Еррера може перейти в ПСЖ вільним агентом

ПСЖ запропонував вигідний контракт Еррері, іспанець може приєднатись до складу парижан 30 червня.

Контракт іспанця закінчується в кінці цього сезону, але жодних переговорів щодо продовження не було. Це означає, що Еррера може залишити Юнайтед безкоштовно і може вести переговори з іншими клубами, повідомляє The Sun.

Еррера хоче залишитись в Манчестер Юнайтед

ПСЖ має намір підписати іспанця і готовий платити Еррері близько 150 тисяч фунтів на тиждень впродовж трьох наступних років.

Манчестер Юнайтед має найвищий відсоток влучності ударів у топ-5 лігах, Десна – друга найгірша команда в Європі

В поточному сезоні Андер Еррера провів 25 матчів в складі Манчестер Юнайтед, записавши до свого активу 3 голи і 3 гольові передачі.