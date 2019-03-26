Эррера – о своем будущем в Манчестер Юнайтед: Возможно, наша история завершилась

Похоже, хавбек Манчестер Юнайтед Андер Эррера проводит свой последний сезон в футболке "красных дьяволов".

"Это логично, когда у тебя остается три месяца по контракту, и ты начинаешь задумываться о различных вариантах продолжения карьеры во время перерыва на игры сборных. Сейчас все мои мысли настроены на игру в футбол и на остаток сезона.

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Все остальные детали я доверил своему агенту. Сейчас возможны два варианта – это переговоры о продлении контракта с МЮ, а также переговоры с другими клубами. Я не схожу с ума от того, что может произойти за следующие четыре месяца, потому что и сам не знаю – останусь я здесь, или наша история с Манчестер Юнайтед завершилась.

Я наслаждаюсь своим пребыванием в одном из крупнейших клубов Англии. Болельщики любят меня, их поддержка просто феноменальная, поэтому выслушать их – это мой долг. Хотя я, честно говоря, не знаю, что произойдет в будущем", – цитирует Эрреру El Periodico.

Напомним, 29-летний Андер защищает цвета манкунианцев с 2014 года. До переезда в Англию Эррера выступал за Атлетик Бильбао.

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