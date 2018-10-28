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Еріксон очолив збірну Філіппін

27 жовтня 12:35 285 Читать на русском
Еріксон очолив збірну Філіппін
Свен-Йоран Еріксон / фото із соцмереж

Колишній наставник збірної Англії Свен-Йоран Еріксон знайшов екзотичне місце роботи. Швед став головним тренером збірної Філіппін.

Свен-Йоран Еріксон став новим головним тренером збірної Філіппін. Угода розрахована на 6 місяців, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Керівництво місцевої федерації сподівається, що призначення Еріксона допоможе команді успішно виступити на Кубку Азії-2018, що пройде у листопаді.

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Раніше повідомлялось, що 70-річний Еріксон очолить збірну Іраку. Шведський спеціаліст відомий роботою у Лаціо, яке привів до чемпіонства та збірній Англії, з якою двічі ставав чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Теги
Трансфери Світ Свен-Йоран Еріксон Свен-Йоран Еріксон Філіппіни Філіппіни
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