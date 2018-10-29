Эриксон возглавил сборную Филиппин

Бывший наставник сборной Англии Свен-Ёран Эриксон нашел экзотическое место работы. Швед стал главным тренером сборной Филиппин.

Свен-Ёран Эрикссон стал новым главным тренером сборной Филиппин. Соглашение рассчитано на 6 месяцев, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Руководство местной федерации надеется, что назначение Эрикссона поможет команде успешно выступить на Кубке Азии-2018, который пройдет в ноябре.

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Ранее сообщалось, что 70-летний Эрикссон возглавит сборную Ирака. Шведский специалист известен работой в Лацио, который привел к чемпионству и сборной Англии, с которой дважды становился четвертьфиналистом чемпионата мира.