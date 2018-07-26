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Еріксон очолить збірну Іраку

12:47 457 Читать на русском
Еріксон очолить збірну Іраку
Свен-Йоран Еріксон / Фото skysports

Шведський фахівець Свен-Йоран Еріксон стане головним тренером збірної Іраку.

Свен-Йоран Еріксон погодився стати головним тренером збірної Іраку, повідомляє skysports.

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За інформацією видання, минулого тижня Ерікссон провів переговори з представниками іракської нацональної команди, які завершилися успішно. Наступного тижня 70-річний тренер повинен підписати контракт.

Останні 5 років швед працював у чемпіонаті Китаю. Раніше Еріксон очолював збірні Англії, Мексики і Кот-д'Івуару.

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Теги
Світ Ірак Ірак Свен-Йоран Еріксон Свен-Йоран Еріксон
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