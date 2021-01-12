"Йдеться про турнір з трофеєм. Тому, звичайно, матч буде важливий для всіх. Ми зустрічаємося з Фіорентиною, яка буде ставитися до турніру не менш серйозно. Ми говоримо про дуже хорошого суперника, який поки ще не показав свій справжній рівень в Серії А.

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Еріксен? У кар'єрі будь-якого гравця бувають хороші і менш вдалі моменти. Але потрібно мати твердий характер, щоб подолати труднощі. У нас був час, щоб попрацювати з Еріксеном над тактикою і виконанням ролі плеймейкера, яку зараз грає Марсело Брозовіч. Я очікую побачити чудову гру у виконанні Еріксена", – цитує Конте Football Italia.

До слова, у поточному сезоні Крістіан Еріксен провів лише 13 неповних поєдинків. З приходом Конте у данця суттєво зменшився ігровий час, а нещодавно його офіційно виставили на продаж.

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