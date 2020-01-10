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Інтер запропонував свого хавбека в обмін на Еріксена – Тоттенхем вимагає чималу суму

23:15 93 Читать на русском
Інтер запропонував свого хавбека в обмін на Еріксена – Тоттенхем вимагає чималу суму
Крістіан Еріксен / фото із соцмереж

Керівництво міланського Інтера продовжує вести переговори з лондонським Тоттенхемом щодо придбання півзахисника Крістіана Еріксена.

Тоттенхем хоче виручити від продажу Еріксена, контракт якого розрахований до 30 червня 2020 року, не менше 20 млнє вро. Інтер поки не готовий заплатити таку суму, але вже запропонував "шпорами" обміняти данця на хавбека Матіаса Весіно, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Інтер прокоментував інформацію про переговори з Еріксоном

Зазначається, що Інтер може ще покращити свою пропозицію, а також веде переговори з агентом Еріксена про перехід гравця на правах вільного агента наступного літа.

У нинішньому сезоні Крістіан забив 3 м'ячі і віддав 3 гольові паси в 24 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Весіно записав до свого активу 2 голи і 2 результативні передачі в 17 зустрічах за Інтер.

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