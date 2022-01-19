"Це гравець, який зазвичай виступає лише за топ-клуби. З Крістіаном сталося дещо неприємне, і тепер усе трохи змінилося. Він заслуговує на те, щоб грати на найвищому рівні, і я сподіваюся, що він це зробить.

Еріксен близький до відновлення кар'єри в АПЛ – Брентфорд запропонував контракт

За нормальних обставин не було б навіть чуток про такий клуб, як ми. Думаю, нам має бути приємно, що ходять чутки про його можливий прихід. Те саме з усіма гравцями – Мессі, Мбаппе, Еріксеном. Будь-хто може перейти до нас, якщо він не придурок.

Звісно, я розмовляв з Еріксеном після інциденту, але це було давно. Це було ще восени. Я дуже сподіваюся, що він знову повернеться до найвищого футболу, це те, чого він хоче. Нещодавно у данській програмі він сказав, що його головна мета – зіграти на чемпіонаті світу. Я дуже сподіваюся, що у нього все вийде, я не розумію, чому б цього не зробити.

Для всіх данських фанатів він був найбільшою зіркою перед Євро, і якщо Крістіан поверне форму, то знову стане найбільшою зіркою. Ми всі хочемо кращого для нього та його сім'ї", – цитує Франка Goal.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові