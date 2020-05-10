Еріксен переживає справжнє жахіття – відсутність домівки, тренування в гаражі і непорозуміння з італійською поліцією

Карантин в Італії став серйозною проблемою для хавбека Крістіана Еріксена, який взимку змінив Тоттенхем на Інтер.

"Я не встиг знайти житло до того, як коронавірус вразив Італію. Я думав поговорити з Ромелу Лукаку і Ешлі Янгом, але у них вже були сім'ї, про які треба дбати, і 14 днів спати на чиємусь дивані – занадто довго. Замість цього я зупинився на тренувальній базі клубу з шеф-кухарем і п'ятьма співробітниками, які вирішили ізолювати себе, щоб захистити свої родини.

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Одного разу поліція зупинила мене, і своєю поганою італійською я повинен був пояснити, що я робив, куди я йшов і чому мене не було вдома. У мене ніколи не було так багато вільного часу, ти навіть не можеш ходити по магазинах. Ми не можемо скаржитися, адже для багатьох це набагато складніше, але це так відрізняється від життя, до якого ми звикли.

Ми дотримуємося розкладу тренувань, які надіслав клуб, дієти, ми повинні впоратися. Я бігав у підземному гаражі – 35 метрів в один бік, а потім повернутися назад і знову 35 метрів. Я не торкався м'яча протягом семи тижнів. Це був найдовший період без футболу в моєму житті, і я дійсно починаю сумувати за ним", – цитує Еріксена The Sun.

Нагадаємо, данець приєднався до "нерадзуррі" взимку, перейшовши з Тоттенхема за 20 млн євро. У Серії А хавбек встиг провести лише 4 матчі.

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