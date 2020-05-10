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"Я і досі питаю, чи болить його дупа": екс-гравець Інтера розповів, як лютував Моурінью

07:30 806 Читать на русском
"Я і досі питаю, чи болить його дупа": екс-гравець Інтера розповів, як лютував Моурінью
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній захисник Інтера Іван Кордоба поділився цікавою історією про роботу з Жозе Моурінью.

"Гравці Тоттенхема вже дізналися більше про нього. Наприклад, коли Моурінью злиться, то копає все, що трапляється перед його ногами.

Моурінью пригадав єдиний раз, коли плакав через поразку

Якось після гри з Фіорентиною він увійшов до роздягальні і копнув сумку, в якій був контейнер з льодом. Він послизнувся і відразу піднявся. Коли я чую Жозе по телефону, то й досі питаю, чи болить його дупа від падіння!" – пожартував Кордоба в інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, Моурінью працював у Інтері з 2008 по 2010 роки, подарувавши міланцям требл у сезоні 2009/10.

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Італія Інтер Інтер Іван Кордоба Іван Кордоба Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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