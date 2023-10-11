Ліонель Мессі не піде в оренду з Інтера Маямі до іншого клубу після завершення сезону в МЛС.

36-річного капітана збірної Аргентини пов'язують із поверненням до Барселони та переїздом до Саудівської Аравії. Інтер Маямі вибув із боротьби за плей-оф після суботньої поразки від Цинциннаті з рахунком 0:1 – сезон для команди завершиться 21 жовтня.

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Після завершення регулярного сезону МЛС збірна Аргентини проведе відбіркові матчі чемпіонату світу проти Уругваю і Бразилії 17 і 22 листопада, після чого Мессі, як очікується, візьме місячну відпустку.

"У Мессі, як і в інших футболістів, буде близько місяця відпустки. Тож забудьте про переїзд до Саудівської Аравії або щось подібне", – цитує ВВС іспанського футбольного журналіста і письменника Гільєма Балаге.

Мессі забив 11 м'ячів у 13 матчах за Інтер, але тільки один із цих голів припав на МЛС.

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