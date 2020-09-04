Німеччина зустрічалася з Іспанією у першому турі ліги А Ліги націй УЄФА. Відео голів і огляд матчу Німеччина – Іспанія дивіться на "Футбол 24".

Початок поєдинку був жвавий – іспанці з німцями обмінялись гострими моментами, проте відзначитись нікому не вдалось. У першому таймі команди часто грали на контратаках, а головними героями обох збірних були голкіпери – Де Хеа та Трапп.

Як Іспанія готується до матчів Ліги націй проти Німеччини й України – королівська техніка зірок Баварії та Ман Сіті

Одразу по перерві Бундестім забила швидкий гол: Джан вирізав класну діагональ на лівий фланг, Гозенс відпасував у центр, а Вернер легко послав м'яч у сітку. Збірна Іспанії намагалась відіграти один м'яч, проте підопічні Луїса Енріке ніяк не могли відзначитись. Ба більше, іспанці могли й декілька разів пропустити, якби німці грамотніше розпоряджались своїми моментами.

Все йшло до перемоги збірної Німеччини, але на шостій компенсованій хвилині Гайя переправив м'яч у сітку воріт Бундестім.

За підсумками першого туру Іспанія та Німеччина набрали по одному очку, а очолила квартет Україна, яка здолала Швейцарію. Вже 6 серпня в рамках другого туру піренейці вдома прийматимуть нашу збірну, а Німеччина зустрінеться зі Швейцарією.

Іспанія вирвала нічию в Німеччини та подарувала Україні лідерство у Лізі націй – подвиги Де Хеа й атака, яка дарує надії