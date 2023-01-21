"Енфілд чекає, давай, Челсі": Мудрик став вітриною матчу з Ліверпулем
Новачок "синіх" Михайло Мудрик удостоївся центрального місця на афіші принципової дуелі.
Вже сьогодні, 21 січня, український півзахисник Челсі Михайло Мудрик може дебютувати за свою нову команду. О 14:30 черговий тур АПЛ відкриватиме поєдинок між Ліверпулем та Челсі.
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Лондонці налаштовуються дати бій мерсисайдцям, і одним зі своїх козирів бачать саме нашого співвітчизника. Презентуючи поєдинок, "сині" у своїх соцмережах опублікували світлину анонсу матчу, де центральне місце дісталось Мудрику.
"Енфілд чекає, давай, Челсі!" – підписала фотоколаж прес-служба лондонців.
Нагадаємо, напередодні на передматчевій прес-конференції Грем Поттер заявив, що Мудрик не зіграє всі 90 хвилин, але матиме шанс дебютувати у дуелі з Ліверпулем. Сам футболіст опублікував інтригуюче фото зі словами: "Готовий до завтрашнього дня".
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