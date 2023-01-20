"Мудрик виглядає дуже добре. Молодий, цікавий, володіє фантастичною швидкістю. Ми маємо допомогти йому адаптуватися. Останнім часом він не так багато грав у футбол, хоча добре тренувався.

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Михайло має шанс дебютувати у поєдинку проти Ліверпуля. Подивимося, як багато він зможе зіграти. 90 хвилин він ще не потягне, але на якомусь етапі матчу вийде на поле", – цитує слова Поттера з передматчевої прес-конференції Absolute Chelsea.

Нагадаємо, зустріч з мерсисайдцями в рамках 21-го туру АПЛ відбудеться у суботу, 21 січня, у Ліверпулі. Початок матчу о 14:30 за Києвом.

До слова, Мудрик перейшов у Челсі минулого тижня, підписавши контракт з "синіми" на 8,5 років. Українець обійшовся лондонцям у 100 мільйонів євро.

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