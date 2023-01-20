Наставник Челсі оцінив шанси Мудрика дебютувати проти Ліверпуля
Головний тренер "синіх" Грем Поттер поділився думками щодо новачка своєї команди Михайла Мудрика.
"Мудрик виглядає дуже добре. Молодий, цікавий, володіє фантастичною швидкістю. Ми маємо допомогти йому адаптуватися. Останнім часом він не так багато грав у футбол, хоча добре тренувався.
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Михайло має шанс дебютувати у поєдинку проти Ліверпуля. Подивимося, як багато він зможе зіграти. 90 хвилин він ще не потягне, але на якомусь етапі матчу вийде на поле", – цитує слова Поттера з передматчевої прес-конференції Absolute Chelsea.
Нагадаємо, зустріч з мерсисайдцями в рамках 21-го туру АПЛ відбудеться у суботу, 21 січня, у Ліверпулі. Початок матчу о 14:30 за Києвом.
До слова, Мудрик перейшов у Челсі минулого тижня, підписавши контракт з "синіми" на 8,5 років. Українець обійшовся лондонцям у 100 мільйонів євро.
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