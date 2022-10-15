У суботу у 10-му турі чемпіонату Італії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 10-й тур

Емполі – Монца – 1:0

Гол: Хаас, 11

Вилучення: Ровелла, 90+5 (Монца, червона картка)

Торіно – Ювентус – початок матчу о 19:00

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У першому матчі дня Емполі приймав Монцу. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі – на добиванні вдало зіграв Хаас. В середині тайму Дестро міг подвоювати, але після подачі зі штрафного поцілив у праву стійку.

Після відпочинку "сині" додали і подвоїли прямим удар зі штрафного. Однак Дестро примудрився залізти у офсайд і взяття воріт було скасоване. За 5 хвилин дивом не забила Монца – Донаті розстрілював ворота Вікаріо впритул, але сфера на лінії влучила в обличчя захиснику і оборонець ціною травми врятував свою команду. Байрамі в середині другої сорокап'ятихвилинки бив з меж штрафного – мяч просвистів повз стійку. На передостанній хвилині Вікаріо у неймовірному стрибку потягнув з кута удар від Д'Алессандро впритул. Вже у доданий час гості залишились у меншості – Ровелла заробив вилучення після сутички.

Перемога принесла Емполі 11 очок і підняла на одинадцяту сходинку, Монца з 10 балами стала тринадцятою.

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