Чемпіон Європи надовго вилетів через травму стегна, інформує Calcio Atalanta.

Два лідери Мілана замінять дует з Аталанти у збірній Італії після очного матчу

Пессіна зазнав пошкодження у матчі проти Мілана і покидав поле на ношах. Детальне обстеження виявило деформацію стегна, після якого відновлення триватиме близько 2 місяці. Раніше на такий термін вилетів захисник Робін Госенс, тому Аталанта ризикує залишитись без двох основних гравців до кінця групового етапу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, у перших двох турах команда Маліновського набрала 4 очки та очолює групу F. Далі йдуть МЮ та Янг Бойз (по 3 очки), а Вільяреал з одним пунктом замикає таблицю.

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