Як відомо, вже у вівторок, 17 травня, збірна України проведе свій другий спаринг. Суперником підопічних Олександра Петракова буде італійський Емполі.

За інформацією офіційного сайту УАФ, придбати квитки можна в пунктах продажу VivaTicket Empoli Store (piazza della Vittoria, 12), Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2), Tabaccheria Bianconi (Via Tosco Romagnola Sud, 96), e L’Angolo del Fumatore (Via del Giglio, 85) 16 травня до 19:30, а 17 травня – з 9:30 до 13:00.

Також 17 травня буде відкрито продаж у касах стадіону Carlo Castellani з 19:00 і до початку матчу. Вартість квитка – 10,40 євро. Придбати перепустки на матч можна і онлайн на офіційному сайті клубу. Вартість тікетів – 10,40 євро.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 21:30. Кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

