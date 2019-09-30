Емоції фанатів та Циганика, обіцянки Санжара: дежавю Карпат у матчі з Інгульцем – сюжет Профутболу

Програма Профутбол зняла сюжет про виліт Карпат з Кубка України від Інгульця у серії пенальті, де показала повну розмову фанатів із Романом Санжаром.

Львівські Карпати другий сезон поспіль вилетіли від Інгульця у серії пенальті в матчі Кубка України і 5-й сезон поспіль від команди з нижчого дивізіону.

Карпати – Колос – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Програма Профутбол на каналі 2+2 присвятила сюжет "левам" і поразці в Кубку, де також показала розмову фанатів Карпат із Романом Санжаром. Одна з реплік вболівальників була: "Ти не назвеш найкращого бомбардира в історії Карпат. Я назву. Це тобі не Олімпік, де нікого немає".

Ведучий програми Ігор Циганик вкотре наголосив, що не розуміє звільнення Олександра Чижевського, а Олег Венглинський заявив, що у команди надалі не буде хороших результатів, поки будуть такі незрозумілі рішення.

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