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Эмоции фанатов и Цыганыка, обещания Санжара: дежавю Карпат в матче с Ингульцом – сюжет Профутбола

08:54 28 Читати українською
Эмоции фанатов и Цыганыка, обещания Санжара: дежавю Карпат в матче с Ингульцом – сюжет Профутбола
Карпаты / ФК Карпаты

Программа Профутбол сняла сюжет о вылете Карпат из Кубка Украины от Ингульца в серии пенальти, где показала полный разговор фанатов с Романом Санжаром.

 

Львовские Карпаты второй сезон подряд вылетели от Ингульца в серии пенальти в матче Кубка Украины и 5-й сезон подряд от команды из низшего дивизиона.

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Программа Профутбол на канале 2+2 посвятила сюжет "львам" и поражению в Кубке, где также показала разговор фанатов Карпат с Романом Санжаром. Одна из реплик болельщиков была: "Ты не назовешь лучшего бомбардира в истории Карпат. Я назову. Это тебе не Олимпик, где никого нет".

Ведущий программы Игорь Цыганык в который раз отметил, что не понимает увольнения Александра Чижевского, а Олег Венглинский заявил, что у команды далее не будет хороших результатов, пока будут такие непонятные решения.

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