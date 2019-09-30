Эмоции фанатов и Цыганыка, обещания Санжара: дежавю Карпат в матче с Ингульцом – сюжет Профутбола

Программа Профутбол сняла сюжет о вылете Карпат из Кубка Украины от Ингульца в серии пенальти, где показала полный разговор фанатов с Романом Санжаром.

Львовские Карпаты второй сезон подряд вылетели от Ингульца в серии пенальти в матче Кубка Украины и 5-й сезон подряд от команды из низшего дивизиона.

Карпаты – Колос – 1:2 – видео голов и обзор матча

Программа Профутбол на канале 2+2 посвятила сюжет "львам" и поражению в Кубке, где также показала разговор фанатов Карпат с Романом Санжаром. Одна из реплик болельщиков была: "Ты не назовешь лучшего бомбардира в истории Карпат. Я назову. Это тебе не Олимпик, где никого нет".

Ведущий программы Игорь Цыганык в который раз отметил, что не понимает увольнения Александра Чижевского, а Олег Венглинский заявил, что у команды далее не будет хороших результатов, пока будут такие непонятные решения.

Динамо – Днепр-1: Вербич 6-очковый, Цыганков vs нефарт, кастинг Супряги – ротация Михайличенко дает шоу, но есть нюансы