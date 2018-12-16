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Емері оцінив становище Арсенала в АПЛ і розповів про цілі на сезон

07:30 1 Читать на русском
Емері оцінив становище Арсенала в АПЛ і розповів про цілі на сезон
Унаї Емері / Reuters

Керманич лондонського Арсенала Унаї Емері поділився думками щодо турнірного становища "канонірів" і мету команди на сезон 2018/19.

"Ми прагнемо більшого. У чемпіонаті Англії Арсенал продемонстрував хороший старт, але зараз ми перебуваємо на п'ятому місці в таблиці. Ми зосереджені на тому, щоб піднятися вище.

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Команда дотримується обраного шляху, грає краще та краще, але нам потрібно більше – така реальність. У роботі з футболістами наша ідея полягає у тому, що ми всі разом навчаємося. Усі в команді можуть пропонувати нові ідеї. Поступово Арсенал стає кращим. Гравці добре виконують свої обов'язки та дотримуються встановлених правил", – цитує Емері Sky Sports.

Відзначимо, що вже в неділю, 16 грудня, Арсенал зустрінеться із Саутгемптоном на виїзді та матиме нагоду наблизитися до топ-4.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

Англія17 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Арсенал: Неділя 16 грудня 2018

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