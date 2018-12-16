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Почеттіно здобув 100 перемог на чолі Тоттенхема в АПЛ і перевершив Венгера

15 грудня 22:17 362 Читать на русском
Почеттіно здобув 100 перемог на чолі Тоттенхема в АПЛ і перевершив Венгера
Маурісіо Почеттіно / AFP

Мінімальна перемога над Бернлі в 17-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для керманича лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський фахівець здобув соту перемогу в статусі головного тренера "шпор" у рамках Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Бернлі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Для цього Почеттіно знадобилося провести 169 матчів біля керма Тоттенхема. Цікаво, що цей показник є кращим за результат культового наставника головних опонентів підопічних 46-річного тренера – Арсенала – Арсена Венгера. Знаменитий француз провів на 10 матчів більше для досягнення 100 перемог в АПЛ.

Нагадаємо, що Тоттенхем переміг Бернлі завдяки голу Крістіана Еріксена на 90+1-й хвилині поєдинку.

Англія17 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Бернлі: Субота 15 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Бернлі
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Теги
Арсенал Арсенал Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Бернлі Тоттенхем Тоттенхем Арсен Венгер Арсен Венгер АПЛ
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