Емері оцінив призначення Артети на пост головного тренера Арсенала

Колишній наставник Арсенала Унаї Емері прокоментував призначення Мікеля Артети на пост головного тренера "канонірів".

"Мені подобається вибір Арсенала, вважаю призначення Артети хорошим рішенням. Мікель довгий час працює в АПЛ, раніше виступав за "канонірів", а останні роки працював з Гвардіолою. Думаю, він готовий зробити наступний крок", – цитує Емері ВВС.

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Нагадаємо, 37-річний Артета сьогодні підписав контракт з Арсеналом до літа 2023 року. За неофіційною інформацією лондонський клуб виплатить Манчестер Сіті компенсацію у розмірі 2 млн фунтів.

До слова, свій перший матч під керівництвом Артети Арсенал зіграє у суботу, 21 грудня, проти Евертона.

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