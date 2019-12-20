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Емері оцінив призначення Артети на пост головного тренера Арсенала

19:50 376 Читать на русском
Емері оцінив призначення Артети на пост головного тренера Арсенала
Унаї Емері / The Sun

Колишній наставник Арсенала Унаї Емері прокоментував призначення Мікеля Артети на пост головного тренера "канонірів".

"Мені подобається вибір Арсенала, вважаю призначення Артети хорошим рішенням. Мікель довгий час працює в АПЛ, раніше виступав за "канонірів", а останні роки працював з Гвардіолою. Думаю, він готовий зробити наступний крок", – цитує Емері ВВС.

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Нагадаємо, 37-річний Артета сьогодні підписав контракт з Арсеналом до літа 2023 року. За неофіційною інформацією лондонський клуб виплатить Манчестер Сіті компенсацію у розмірі 2 млн фунтів.

До слова, свій перший матч під керівництвом Артети Арсенал зіграє у суботу, 21 грудня, проти Евертона.

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