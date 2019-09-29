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Емері: Між Манчестер Юнайтед та Арсеналом особлива війна

22:49 96 Читать на русском
Емері: Між Манчестер Юнайтед та Арсеналом особлива війна
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері напередодні матчу 7-го туру АПЛ з Манчестер Юнайтед підкреслив принциповість зустрічей на Олд Траффорд.

 

"Коли мені говорять про 13-річну серіїю МЮ проти Арсенала на Олд Траффорд, у мене виникає аналогія з футбольним симулятором, де є особливі завдання. Ось і нам потрібно обіграти Ман Юнайтед, щоб отримати відзнаку.

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Між Манчестер Юнайтед та Арсеналом особлива війна. Як на мене, Арсенал готовий виграти наступну битву", – цитує Емері BT Sport.

До слова, протягом 13 років Манчестер Юнайтед не дозволяє Арсеналу себе обіграти на Олд Траффорд. Чергова зустріч відбудеться вже завтра, 30 вересня.

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Англія Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Унаї Емері Унаї Емері Манчестер Юнайтед - Арсенал
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