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Манчестер Юнайтед – Арсенал: Оуен не надто позитивно оцінив шанси манкуніанців

15:43 229 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Оуен не надто позитивно оцінив шанси манкуніанців
Майкл Оуен / Фото Metro

Екс-форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен поділився думками щодо протистояння "червоних дияволів" та Арсенала.

 

"Враховуючи поразку в минулому турі від Вест Хема (0:2), Манчестер Юнайтед програв 7 з 15 матчів в АПЛ. Арсенал продовжує розчаровувати і захоплювати в рівній мірі. Але їм вдалося обіграти Астон Віллу, поступаючись в рахунку – в другому таймі "каноніри" давали жару.

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Юнайтед вдалося зберегти ворота на замку в матчі з Лестером в останньому домашньому матчі, але я сильно здивуюся, якщо Арсенал не зможе пробити Давіда Де Хеа. Упевнений, матч буде дуже яскравим", – цитує Оуена Sky Sports.

Після 6-ти турів АПЛ МЮ перебуває на 8-й сходинці, Арсенал – 4-й. Очна дуель між цими суперниками відбудеться 30 вересня, початок о 22:00.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Арсенал Арсенал Арсенал Майкл Оуен Майкл Оуен
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