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Емері двозначно прокоментував відсутність Озіла в матчі з Тоттенхемом

17:02 346 Читать на русском
Емері двозначно прокоментував відсутність Озіла в матчі з Тоттенхемом
Озіл і Емері / Reuters

Керманич лондонського Арсенала Унаї Емері фактично не назвав причини відсутності півзахисника Месута Озіл у заявці на матч із Тоттенхемом.

"Чому Озіла не було на полі? У нього травма спини, але я не знаю, коли він її отримав. Чи був він на матчі? Теж не знаю цього", – наводить слова Емері Goal.com.

Озіл може опинитися в Інтері

Відзначимо, що в нинішньому сезоні німець перестав бути беззаперечним гравцем основи, а також регулярно отримує порцію критики від преси та вболівальників.

Востаннє на полі Месут Озіл з'являвся ще 11 листопада, коли Арсенал приймав Вулверхемптон на Емірейтс. Із останніх 10-ти поєдинків "канонірів" у всіх турнірах атакувальний хавбек з'явився на полі лише в чотирьох.

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Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Арсенал - Тоттенхем Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Месут Озіл Месут Озіл
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