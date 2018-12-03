Емері двозначно прокоментував відсутність Озіла в матчі з Тоттенхемом

Керманич лондонського Арсенала Унаї Емері фактично не назвав причини відсутності півзахисника Месута Озіл у заявці на матч із Тоттенхемом.

"Чому Озіла не було на полі? У нього травма спини, але я не знаю, коли він її отримав. Чи був він на матчі? Теж не знаю цього", – наводить слова Емері Goal.com.

Озіл може опинитися в Інтері

Відзначимо, що в нинішньому сезоні німець перестав бути беззаперечним гравцем основи, а також регулярно отримує порцію критики від преси та вболівальників.

Востаннє на полі Месут Озіл з'являвся ще 11 листопада, коли Арсенал приймав Вулверхемптон на Емірейтс. Із останніх 10-ти поєдинків "канонірів" у всіх турнірах атакувальний хавбек з'явився на полі лише в чотирьох.

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