Емері: Для Арсенала перемога над Тоттенхемом – особлива подія

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями після перемоги над Тоттенхемом в матчі 14-го туру чемпіонату Англії.

"Велика перемога, але вже думаю про матч в середу. Це була особлива гра для вболівальників, ми дали їм перемогу.

Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Під час дербі нам необхідно, щоб гравці ділилися своїм досвідом. Сьогодні наше зібрання завершилося промовою Лорана Кошельни на одну хвилину. Вона дала нам бажання перемогти.

Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербі

Результат і те, як ми граємо, добре позначаються на нашій впевненості в собі. Також це особлива подія і для нас, але це такі ж три очки, як і в минулому матчі з Борнмутом", – цитує Емері Football London.