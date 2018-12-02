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Емері: Для Арсенала перемога над Тоттенхемом – особлива подія

20:46 154 Читать на русском
Емері: Для Арсенала перемога над Тоттенхемом – особлива подія
Унаї Емері та Неймар / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями після перемоги над Тоттенхемом в матчі 14-го туру чемпіонату Англії.

"Велика перемога, але вже думаю про матч в середу. Це була особлива гра для вболівальників, ми дали їм перемогу.

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Під час дербі нам необхідно, щоб гравці ділилися своїм досвідом. Сьогодні наше зібрання завершилося промовою Лорана Кошельни на одну хвилину. Вона дала нам бажання перемогти.

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Результат і те, як ми граємо, добре позначаються на нашій впевненості в собі. Також це особлива подія і для нас, але це такі ж три очки, як і в минулому матчі з Борнмутом", – цитує Емері Football London.

Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Тоттенхем
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