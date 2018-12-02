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Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу

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Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал обіграв Тоттенхем у північнолондонському дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Тоттенхем на Футбол 24.

Англія. АПЛ, 14-й тур

Арсенал – Тоттенхем – 4:2

Голи: Обамеянг, 10 (пен.), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 – Дайєр, 30, Кейн, 34 (пен.)

Вилучення: Вертонген, 85

Тоттенхем лідером завершив перший тайм. Однак після перерви "канонірам" вдалося тричі вразити ворота суперника та вирвати перемогу.

Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербі

Арсенал наздоганяє Тоттенхем і за різницею голів обходить суперника, посуваючи "шпор" на 5-е місце. Від лідера (Ман Сіті) команда Емері відстає на 8 очок, а від другого в таблиці Ліверпуля – лише на 3.

Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
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