Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу

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Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів би
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Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербіУкраїна — 19:01 1784
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Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 18:15 1988
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Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербіАнглія — 17:59 1546
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