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Неймар несподівано похвалив Емері за роботу в Арсеналі – вони конфліктували в ПСЖ

23:19 76 Читать на русском
Неймар несподівано похвалив Емері за роботу в Арсеналі – вони конфліктували в ПСЖ
Унаї Емері та Неймар / фото із соцмереж

Нападник ПСЖ Неймар поділився думкою про роботу в Арсеналі свого колишнього головного тренера Унаї Емері.

"Арсенал зараз грає в прекрасний футбол. У них чудові результати в останніх матчах, і всі знають, що Емері – чудовий тренер.

Емері: Головний у ПСЖ Неймар, а не тренер

Ми знаємо про його вміння, а я завжди був дуже щасливий працювати з ним, адже це справжній трудоголік. Він дуже хотів тренувати і вчитися новому.

Думаю, він принесе успіх Арсеналу, це великий клуб в Англії. Я бажаю йому удачі", – цитує Неймара FourFourTwo.

Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів

Теги
Арсенал Арсенал Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Англія Унаї Емері Унаї Емері Неймар Неймар
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