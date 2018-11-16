Неймар несподівано похвалив Емері за роботу в Арсеналі – вони конфліктували в ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар поділився думкою про роботу в Арсеналі свого колишнього головного тренера Унаї Емері.

"Арсенал зараз грає в прекрасний футбол. У них чудові результати в останніх матчах, і всі знають, що Емері – чудовий тренер.

Емері: Головний у ПСЖ Неймар, а не тренер

Ми знаємо про його вміння, а я завжди був дуже щасливий працювати з ним, адже це справжній трудоголік. Він дуже хотів тренувати і вчитися новому.

Думаю, він принесе успіх Арсеналу, це великий клуб в Англії. Я бажаю йому удачі", – цитує Неймара FourFourTwo.

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