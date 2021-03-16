Київське Динамо не отримає додаткової підтримки у вирішальному поєдинку Ліги Європи.

"Біло-сині" вирушили в Іспанію, адже вже в четвер, 18 березня, мають взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Жовтої субмарини".

Вільяреал – Динамо: прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Як повідомляє Meta Ratings, у складі делегації не було президента Динамо Ігоря Суркіса та його брата Григорія. Натомість, переглянути матч наживо та підтримати киян вирушили кілька представників ОПЗЖ: Сергій Льовочкін, Олександр Плужник та Олександр Пузанов.

До слова, перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК Олімпійський завершилась впевненим тріумфом Вільяреала з рахунком 2:0.

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