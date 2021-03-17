"Нужно закрепить результат, добытый на выезде, и выиграть. Мы узнали соперника. Киевляне хорошо играют на контратаках, и особенно на флангах. На выезде нам удалось нейтрализовать их позиционные атаки. Выйдем, чтобы контролировать мяч. Уважаем соперника, но будем играть на победу. Из-за повреждений не сыграют Рульи и Пау Торрес, однако вернулись в строй Гаспар и Пенья.

Вильярреал – Динамо: официальная заявка киевлян на матч 1/8 финала Лиги Европы

Мы прошли трудный период. Любая победа повышает моральный дух команды. Результаты в Лиге Европы затем переносятся в Ла Лигу. С Эйбаром мы это показали. Нужно использовать все наши наработки в Лиге Европы. Наша игра в этом турнире очень положительная. Завтра перед нам много вызовов. Нужно показать стабильную игру и выиграть дома. Это наши задачи, для выполнения которых мы сосредоточимся завтра. Это важно и для нас, и для наших болельщиков.

В этом сезоне мы часто играли вничью или проигрывали. Часто результаты были неуверенными. Даже в последние недели мы сталкивались с трудностями и проигрывали на последних минутах. Будем играть с уважением к Динамо. Они будут играть в свой футбол, но мы хотим не просто выиграть, а выиграть уверенно. Не хотим расслабляться. Будем играть организованно и агрессивно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве.

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Мы сыграли только один матч из двух. Завтра будет серьезная игра. Нам нужно каждый раз доказывать свои возможности. Два гола – хорошее преимущество. Но у Динамо дома были свои моменты, они оказывали давление на наших защитников. Отношусь к завтрашнему матчу, как к продолжению первого. Нужно играть до финального свистка.

Ротация? Мы ориентируемся на результативность и соперника. Завтра очень важный матч. Для нас честь играть в 1/8 финала Лиги Европы. Пытаюсь донести до игроков следующую идею – 11 футболистов, которые выходят на поле, должны завершить начатое. Если у нас и будут замены, то только из-за повреждения каких-то игроков", – цитирует Эмери Динамомания.

К слову, первый поединок, который был в Киеве, завершился уверенной победой Вильярреала со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже в четверг, 18 марта, начало в 22:00.

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